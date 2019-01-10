قرقاش يدعو المجتمع الدولي لزيادة الضغط على الحوثيين بعد هجوم لحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الحوثيين بعد الهجوم الذي شهدته قاعدة العند في مدينة لحج اليمنية.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال قرقاش إن "هجوم الطائرة بدون طيار اليوم القاتل يخبرك بكل ما تحتاج إليه بشأن الحوثيين"، معتبرا أن "مفاوضات السلام تكتيك بالنسبة لهم وليست التزاما".

وأضاف قرقاش في معرض حديثه عن الحوثيين: "464 انتهاكا لوقف إطلاق النار و36 قتيلا و318 جريحا منذ اتفاق ستوكهولم"، خاتما تغريدته بقوله: "يجب على المجتمع الدولي زيادة الضغط"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أغارت طائرة بدون طيار تابعة لجماعة الحوثي في اليمن على قاعدة عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في منطقة لحج جنوب البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.