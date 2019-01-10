مصادر لـCNN: إصابة قادة عسكريين بغارة طائرة موجهة للحوثي بلحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أغارت طائرة بدون طيار تابعة لجماعة الحوثي في اليمن على قاعدة عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في منطقة لحج جنوب البلاد، الخميس، الأمر الذي أدى إلى إيقاع إصابات وفق مصادر حكومية وأخرى تابعة للحوثي.

وقال مصدر مع التحالف الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" في اليمن في تصريح لـCNN إن قادة عسكريين بارزين في حالة حرجة بعد هذا الهجوم، في الوقت الذي ذكر فيه تلفزيون "الحدث" السعودي أن عددا من القادة العسكريين والصحفيين قتلوا واصيبوا جراء ذلك.

من جهته نشر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي تقرير على موقعه الرسمي قال فيه: "الهجوم استهدف قيادات للغزاة والمرتزقة في قاعدة العند الجوية، وأن الضربة كانت دقيقة أدت إلى مصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات".

ونقل تقرير المسيرة على لسان "العميد عبد الله الجفري، الناطق باسم القوات الجوية" قوله في اتصال بالقناة: "إن سلاح الجو اليمني أصبح أكثر تطورا وأكثر دقة، وأننا اليوم أكثر قوة وصلابة لمواجهة العدوان البربري الهمجي.. وعمليات سلاح الجو المسير اليوم تأتي في سياق العمل العسكري التكتيكي، ولها رسائل سياسية وعسكرية".