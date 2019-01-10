مسؤولون أستراليون: UNHCR تعلن الفتاة السعودية رهف القنون لاجئة شرعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مسؤولون في أستراليا، الخميس، إن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أو ما يُعرف بـ"UNHCR" أعلنت أن الفتاة السعودية، رهف القنون "لاجئة شرعية"، وذلك بعد هروبها من "التعنيف الأسري".

02:07 السعودية رهف القنون تحصل على حماية الأمم المتحدة

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لـCNN إن بلاده تبحث في الوقت الحالي في الخلفيات الصحية والأمنية للفتاة السعودية البالغة من العمر 18 عاما تمهيدا لاحتمال استقبالها كلاجئة في البلاد.

وقاومت القنون الترحيل من تايلاند وإعادتها إلى الكويت حيث تقيم أسرتها التي فرت منها بسبب "التعنيف"، عبر البقاء في غرفتها بالفندق في العاصمة التايلاندية، بانكوك، حتى قدوم المفوضية العليا التي وضعتها تحت حمايتها.

وكانت رهف قد عبّرت في وقت سابق عن أمنياتها بأن تحصل على حق اللجوء في أمريكا أو كندا أو بريطانيا أو أستراليا، وفقا لما نشرته عبر صفحتها على موقع تويتر.

ويذكر أن السفارة السعودية في بانكوك كانت قد أكدت في بيان سابق، الثلاثاء، أنها "لم تأخذ جواز السفر الخاص بها (رهف)، كما أشارت إلى أن الرياض لم تطلب ترحيلها إلى بلدها"، وشددت على أن "هذه القضية شأن عائلي، ولكنها تحت رعاية السفارة واهتمامها".