في حضور شكري وعباس كامل.. تفاصيل لقاء السيسي وبومبيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، ثبات موقف بلاده في دعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة.

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وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي "موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية".

كما أعرب السيسي في مباحثاته مع بومبيو عن "حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة؛ لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية".

وأفادت الرئاسة المصرية بأن "اللقاء شهد كذلك التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، وجهود التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية، وكذلك يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة".

واستقبل السيسي بومبيو في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وأعرب الرئيس المصري عن ترحيبه بزيارة بومبيو ناقلاً تحياته إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً "حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما لدورها المحوري في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك".

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور السيد... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Thursday, January 10, 2019

وقالت الرئاسة المصرية إن بومبيو "نقل بالمقابل تحيات الرئيس الأمريكي" إلى السيسي، مهنئا مصر بـ"الافتتاح المتزامن لكلٍ من مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، والذي يعكس الجهود المصرية لتدعيم المبادئ الراسخة من تآخي وتعايش".

وأوضحت الرئاسة المصرية أن "اللقاء تطرق إلى ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف"، حيث أكد السيسي "إصرار مصر حكومةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة ودحر تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً"، فيما أشاد بومبيو بـ"نجاح الجهود المصرية الحازمة والحاسمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية"، معرباً عن دعم بلاده لتلك الجهود، ومؤكداً أن "مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود"، حسب بيانها.