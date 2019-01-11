البحرين ترد على مطالب الإفراج عن نبيل رجب وادعاءات أحمد الوداعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الداخلية البحرينية، على مطالبات الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الناشط، نبيل رجب، الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن خمس سنوات، مؤكدة على أن "رجب نشر تغريدات كاذبة ومغرضة تمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بحرية التعبير".

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جاء ذلك في بيان للداخلية البحرينية، حيث قالت: "المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب، قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ’تويتر‘ تلحق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير.. قام المذكور في غضون شهر مارس 2015 بالنشر علنًا على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة".

وأضاف البيان: "على سبيل المثال لا الحصر، فقد نشر بتاريخ 26/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث إدلب في سوريا، وتم نشرها بتاريخ 23/9/2014.. نشر المذكور بتاريخ 31/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث فلسطين، غزة.. قام بإعادة نشر تغريدات، أرفق بها صورا لأشخاص، بهم إصابات وتضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء سجن ’جو‘ بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب".

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وفي بيان منفصل، ردت الداخلية البحرينية على ما تداولته تقارير عن اعتقال أقارب للمطلوب أحمد الوداعي: "المحكوم عليهم التالي ذكر قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كونهم ارتكبوا جرائم إرهابية وتم محاكمتهم على أساسها، إذ يتم معاملة المتهم على جريمته وليس قرابته بإرهابي هارب.. تتضمن قضايا المحكوم عليهم الثلاثة والذين تداولت أسماءهم بعض وسائل الإعلام، على أساس صلتهم بالمدعو أحمد الوداعي المحكوم عليه والهارب خارج البلاد".

وأوضح البيان: "المدعوة هاجر منصور حسن علي (51 عاما) تقضي فترة العقوبة بالسجن ومدتها 3 سنوات في قضية وضع هياكل محاكية لأشكال المتفجرات ’قنابل وهمية‘ تنفيذا لغرض إرهابي، مما تسبب في ترويع المواطنين والمقيمين والإخلال بالأمن والنظام العام .. المدعو محمود مرزوق منصور حسن علي (32 عاما) يقضي عقوبة بالسجن مدتها 3 سنوات في قضية وضع هياكل محاكية لأشكال المتفجرات ’قنابل وهمية‘ تنفيذا لغرض إرهابي، مما تسبب في ترويع المواطنين والمقيمين والإخلال بالأمن والنظام العام .. المدعو السيد نزار نعمة باقر علي الوداعي (21 عاما) يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في قضيتي إشعال حريق عمدا وصناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار".