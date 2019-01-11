دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد علي سوفان، العميل الخاص السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالية أو ما يُعرف بـ"FBI" عدم تطرق وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، لملف مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك في الكلمة التي أدلى بها خلال زيارته لمصر.

02:44 فيديو جديد قد يُظهر نقل جثة جمال خاشقجي

جاء ذلك في مقابلة لسوفان مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "مع كل الاحترام للوزير بومبيو، قبل توجيه الأصابع إلى الرئيس أوباما علينا النظر لسياساتنا في منطقة الشرق الأوسط، السياسة التي تدعم الفظائع التي تحصل في اليمن والتي أعلنت الأمم المتحدة أنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم اليوم، ودعمنا للأنظمة الاستبدادية.."

وتابع قائلا: "رايمتوه (بومبيو) لم يتطرق للأمر بتاتا، اليوم هو الذكرى الـ100 لجمال خاشقجي، ولم نسمع كلمة واحدة عن قتله، صحفي قطّع ويبدو أن وزير الخارجية والرئيس لا يريدان تحميل المسؤولية عما جرى.. نعم، اعتقد أننا نمثل قوى الخير كما ذكر الوزير (بومبيو) ولكن أعتقد أنه يتوجب علينا إظهار ذلك بالفعل وليس بالقول وحسب".

ويذكر أن منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية أعلنت، الأربعاء، رفع قضية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية مطالبة إياها بالكشف عن التسجيلات التي تتمحور حول قضية الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وأظهرت وثائق المحكمة أن المنظمة رفعت القضية ضد كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" ووزارة الدفاع "البنتاغون" ووكالة الأمن القومي ومكتب رئيس الاستخبارات الوطنية، وتظهر الوثائق أن المنظمة تطالب في القضية الكشف عن كل التسجيلات التي لها علاقة بقضية مقتل خاشقجي، استنادا على قانون حرية تداول المعلومات.