كيف عبّرت خطيبة خاشقجي عن مشاعرها بعد 100 يوم على مقتله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّرت خديجة جنكيز خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن اشتياقها له وذلك بعد مرور 100 يوم على مقتله.

جاء ذلك في تغريدة لخديجة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "مائة يوم مروا علي منذ ان غادرت دنياي.. مائة يوم كل يوم يمر علي كدهر.. مائة يوم احلم فيها برجوعك.. اسأل الله ان يجيزي كل نفس بما قدمت"، مستعينة بوسمين هما "#جمال_خاشقجي" و "#أين_جثة_جمال_خاشقجي".

02:44 فيديو جديد قد يُظهر نقل جثة جمال خاشقجي

ويذكر أن منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية أعلنت ،الأربعاء، رفع قضية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية مطالبة إياها بالكشف عن التسجيلات التي تتمحور حول قضية الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وأظهرت وثائق المحكمة أن المنظمة رفعت القضية ضد كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" ووزارة الدفاع "البنتاغون" ووكالة الأمن القومي ومكتب رئيس الاستخبارات الوطنية، وتظهر الوثائق أن المنظمة تطالب في القضية الكشف عن كل التسجيلات التي لها علاقة بقضية مقتل خاشقجي، استنادا على قانون حرية تداول المعلومات.