نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكد لورنس رايت، الكاتب الحائز على جائزة بوليتزر، على ضرور تحميل أحد مسؤولية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

00:19 تصريحات نجلي خاشقجي لـCNN عن انتظار ظهور الحقائق

جاء ذلك في مقابلة لرايت معالزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "القليل فقط من قضايا مقتل صحفيين وإعلاميين تم تحميل المسؤولية فيه لأحد، وقضية جمال خاشقجي واحدة بين العديد من القضايا ولكن إن لم يحمل أحد المسؤولية في جريمة قتله فمن سيكون في أمان؟"

وتابع قائلا: "أي حريات أخرى ستتعرض للخطر في ظل انتشار القمع؟ اعتقد أنه (خاشقجي) رمز وشهيد ولكن فلنحاول أن نحمل مسؤولية هذا القتل لأحد".

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ويذكر أن منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية أعلنت، الأربعاء، رفع قضية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية مطالبة إياها بالكشف عن التسجيلات التي تتمحور حول قضية الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وأظهرت وثائق المحكمة أن المنظمة رفعت القضية ضد كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" ووزارة الدفاع "البنتاغون" ووكالة الأمن القومي ومكتب رئيس الاستخبارات الوطنية، وتظهر الوثائق أن المنظمة تطالب في القضية الكشف عن كل التسجيلات التي لها علاقة بقضية مقتل خاشقجي، استنادا على قانون حرية تداول المعلومات.