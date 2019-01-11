البرادعي يغرد عن "نسف دولة القانون": لم أتصور اضطراري لكتابة البديهيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل نائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، الحديث عن الدستور والقوانين في بلاده، معتبرا أنه يغرد عما سماه "البديهيات".

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وأوضح البرادعي، الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لم أتصور أنني سأضطر يوماً ما لكتابة هذه البديهيات التي هي في صميم مشروعية الدولة: الدستور هو أبو القوانين".

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وتابع: "أن يصل بِنَا الحال أن نعلن بمنتهى الأريحية أننا قررنا عدم الالتزام ببعض أحكامه أياً كان السبب، معناه أننا ننسف مفهوم دولة القانون وننتقل إلى شريعة الغاب. هل هذا ما نريده؟".

وكان البرادعي قد كتب قبل ساعات: "إذا لم تحترم سلطات الدولة الدستور فماذا تحترم!!"، ناقلا نص المادة ٢٤١ من الدستور المصري" التي تشير إلى أنه "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، وفقا لنص تغريدته.