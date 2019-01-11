دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على تفقد مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بعدما افتتحهما رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي قبل أيام.

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وجاءت زيارة بومبيو على هامش تواجده في لمصر ضمن جولة تشمل 8 دول في الشرق الأوسط، وذلك بعد أيام من افتتاح الكاتدرائية التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، في أعقاب احتفالات الأقباط بعيد الميلاد للشرقيين.

والتقى بومبيو السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري وعددا من المسؤولين، وألقى خطابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل زيارة للكاتدرائية.

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وتفقد بومبيو الكاتدرائية بصحبة زوجته سوزان بومبيو والوفد المرافق لهما، حيث كان في استقبالهم وفد كنسي رفيع ترأسه الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس.

وتعليقا على الزيارة، قال الأنبا بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، قال إن بومبيو أبدى إعجابه بالتصميم المعمارى للكاتدرائية، والفن القبطي والأيقونات الموجودة، واستمع إلى شرح واف عن مراحل البناء.

وأضاف حليم في تصريحات أدلى بها لـCNN بالعربية أن بومبيو "أشاد بإنجاز هذا الصرح العظيم وأيضا افتتاح مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية في وقت واحد"، معتبرا أنه "يدل على نشر التسامح".

كما أفاد حليم بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الكاتدرائية "تشير إلى اهتمام العالم بما يجرى على أرض مصر، كونها دولة محورية في الشرق الأوسط والعالم، سواء ما يتم من إنجازات في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قومية واقتصادية عملاقة، وتجديد الخطاب الديني وإرساء قيم التسامح والعيش المشترك؛ وهو ما يثير اهتمام العالم".

وافتتح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية يوم 6 يناير/ كانون الثاني الجاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعديد من الوفود والشخصيات البارزة في العالم، ومسؤولي الكنيسة والأزهر على رأسهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كان ترامب قد أشاد بافتتاح الكاتدرائية التي تعد الأكبر فى الشرق الأوسط، وقال إنها تنقل مصر إلى "مستقبل اكثر شمولا"، على حد تعبيره.