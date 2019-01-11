دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، الجمعة، فيديو يرصد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قد يهمك/ بومبيو في مسجد وكاتدرائية عاصمة مصر الإدارية.. ومتحدث الكنيسة لـCNN: أشاد بالتسامح

وظهر بومبيو في الفيديو خلال زيارته إلى الكاتدرائية والمسجد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد بدور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متحدثا في الوقت نفسه عن "حرية العبادة" في البلاد.

قد يهمك/ إيران وأوباما وداعش.. أبرز ما جاء بخطاب بومبيو من الجامعة الأمريكية في القاهرة

وجاءت زيارة بومبيو على هامش تواجده في لمصر ضمن جولة تشمل 8 دول في الشرق الأوسط. وشهدت القاهرة لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع السيسي ونظيره المصري سامح شكري وعددا من المسؤولين.

كما ألقى بومبيو خطابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الخميس، قبل زيارته إلى المسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

زيارة "بومبيو" وزير الخارجية الامريكي لكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الادارية الجديدة. Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Friday, January 11, 2019

وتعليقا على الزيارة، قال الأنبا بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، قال إن بومبيو أبدى إعجابه بالتصميم المعمارى للكاتدرائية، والفن القبطي والأيقونات الموجودة، واستمع إلى شرح واف عن مراحل البناء.

وأضاف حليم في تصريحات أدلى بها لـCNN بالعربية أن بومبيو "أشاد بإنجاز هذا الصرح العظيم وأيضا افتتاح مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية في وقت واحد"، معتبرا أنه "يدل على نشر التسامح".