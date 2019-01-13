مصر: مجلس النواب يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافق مجلس النواب المصري على القرار الجمهوري رقم 473 لعام 2018 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر مقبلة، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام.

ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على قرار الرئيس المصري، عبد الفتح السيسي، بمد حالة الطوارئ لـ3 أشهر أخرى ابتداء من صباح الثلاثاء.

وتتيح حالة الطوارئ لقوات الشرطة والقوات المسلحة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة "أخطار الإرهاب وتمويله" من أجل حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطنين.

يذكر أن مصر شهدت عدة عمليات "إرهابية" استهدفت قوات الجيش والشرطة في سيناء، والأماكن السياحية ودور العبادة في المدن المصرية، وقد كان آخرها محاولة تفجير كنيسة العذراء وأبو سفين في العاصمة المصرية، القاهرة.