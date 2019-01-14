شادي أبوزيد خارج السجن لدفن والده.. ونشطاء يتداولون تصريحات السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور ومقاطع فيديو للناشط المصري شادي أبوزيد خلال حضوره مراسم دفن والده، وهو يرتدي بدلة السجن البيضاء، وأثار المشهد تعاطف العديد من المعلقين والنشطاء الذين انتقدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعادوا نشر تصريحاته مع قناة "CBS" التي نفى فيها وجود سجناء سياسيين في مصر.

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وكانت النيابة المصرية وافقت على الطلب المقدم من مختار منير محامي شادي أبوزيد لحضور مراسم دفن والده، الأحد. وحضر شادي الدفن بملابس السجن البيضاء، التي يرتديها المحبوسون احتياطيا، ويرافقه عناصر أمن، إذ أنه محبوس احتياطيا منذ 8 أشهر على خلفية اتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر.

وكانت رولا أبوزيد، شقيقة شادي، قالت عبر حسابها على "فيسبوك"، في مطلع الشهر الجاري، إن حالة والدهما الصحية أصبحت حرجة جدا وأنه محتجز في العناية المركزة، مناشدة السلطات المصرية بالسماح لشادي بزيارة والده في المستشفى. كما قدم محامي شادي طلبا للنيابة لإخلاء سبيله أو السماح له بزيارة والده في المستشفى لكن "الطلب تعطل دون رد"، على حد قوله.

بقالي شهور مبكتبش اي حاجة عن حالة بابا الصحية عشان محدش يفتكر اننا بنتاجر بيه، بس بابا حالته الصحية بقت حرجة جداً جداً... Posted by Roula H. AbuZaid on Thursday, January 3, 2019

وفي يناير/ كانون الثاني عام 2016، أثار شادي أبوزيد الجدل عندما قام بتصوير ونشر فيديو يوزع فيه بالونات من "الواقي الذكري" على عناصر الشرطة. وكان شادي يعمل منتجا للفيديوهات الساخرة كما عمل مراسلا لبرنامج "أبلة فاهيتا".

وأثارت مشاهد حضور شادي مراسم دفن والده تعاطف الكثير من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد العديد من النشطاء نظام السيسي، واعتبروا أن شادي هو "أحد السجناء السياسيين" في مصر. وتداول النشطاء التصريحات الأخيرة للسيسي في برنامج "60 Minutes" على قناة CBS، التي نفى فيها وجود أي سجناء سياسيين في مصر.