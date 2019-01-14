ترامب يهدد تركيا بـ"تدمير اقتصادي": إذا ضربت الأكراد

نشر الاثنين ، 14 يناير / كانون الثاني 2019

الريال الإيراني والليرة التركية ضمن أسوأ العملات في 2018

قبل الانتخابات التركية.. إليكم تأثير انخفاض الليرة على الشارع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بـ"تدميرها اقتصاديا" حال "ضربها" الأكراد في سوريا، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين.

ولفت ترامب إلى "بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا"، مؤكدا "استمرار الهجوم وبقوة" على بقايا تنظيم داعش.

وأضاف: "ستدمر تركيا اقتصاديًا إذا ضرب الأكراد. إنشاء منطقة آمنة 20 ميل، وبالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا".

واعتبر ترامب أن دول "روسيا وإيران وسوريا كانت أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير داعش في سوريا - أعداء طبيعيين. ونستفيد أيضا، ولكن حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن. وقف الحروب بلا نهاية!"، على حد تعبيره.