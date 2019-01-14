الرئاسة التركية ترد على تهديد ترامب حول ضرب الأكراد بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وتغريدات الأخير و"تهديده" أنقرة في حال تعرضت لوحدات حماية الشعب الكردي أو ما يُعرف بـ"YPG".

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، تغريدات قالن التي قال فيها إنه لا يمكن لـ"الإرهابيين أن يكونوا حلفاء وشركاء لواشنطن"، وأن "تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية القيام بمسؤولياتها وفقا لمقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين".

وتابع قائلا: "إلى السيد ترامب، إن وضع الأكراد مع تنظيم ’بي كا كا‘ الإرهابي وامتداده السوري ’ي ب ك/ ب ي د‘ في خانة واحدة، يعد خطأ قاتلا"، لافتا إلى أن بلاده "تكافح الإرهابيين وليس الأكراد، وتعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب".

وكان ترامب قد قال في تغريدات: "ستدمر تركيا اقتصاديًا إذا ضرب الأكراد. إنشاء منطقة آمنة 20 ميل، وبالمثل، لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا".

ويذكر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار كان قد أعلن، الجمعة، أن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا، وذلك وسط الخلاف مع واشنطن بشأن مصير المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بعد الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.