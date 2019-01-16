أردوغان عن هجوم منبج: مقتل 20 بينهم 5 جنود أمريكيين

نشر الأربعاء ، 16 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصيلة القتلى الذين سقطوا، الأربعاء، جراء التفجير الذي ضرب مدينة منبج السورية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية قول أردوغان حول هجوم منبج: "المعلومات التي وردتنا تفيد بوجود 20 قتيلا بينهم 5 جنود أمريكيين".

وتحدث أردوغان عن التفجير الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذه، قائلا: "الهجوم على الجنود الأمريكيين بمنبج يمكن أن يؤثر على قرار انسحاب الولايات المتحدة من سوريا"، حسب وكالة الأناضول.

ولفت أردوغان إلى عدم التطرق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "مسألة تسليم الأسلحة المقدمة لتنظيم ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي"، مضيفا وفقا لما ورد على وكالة الأناضول: "سنواصل تضييق الخناق على داعش".

وتابع: "لأنني رأيت عزم ترامب (حول الانسحاب من #سوريا) أرى بأنه لن يتراجع عن قراره نتيجة وقوع العمل الإرهابي (في منبج). وإن خطوة من هذا القبيل تكون انتصارًا لـ"داعش"، حسب تعبيره.