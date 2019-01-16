دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، الأربعاء، عن قيام وزير في بلادها بزيارة بعض المعالم السياحية في مصر.

قد يهمك/ 7 دول منها إسرائيل تعلن في القاهرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.. فما أهدافه؟

ونشرت صفحة "إسرائيل في مصر" عبر موقع "فيسبوك" صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلي الدكتور يوفال شتاينتس، خلال زيارته إلى القلعة ومسجد محمد علي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويتواجد وزير الطاقة الإسرائيلي لحضور منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، فيما قالت "إسرائيل في مصر" التابعة للسفارة إن "الفرصة" سمحت له بزيارة بعض المعالم السياحية في القاهرة برفقة "أشرف حسني، المرشد السياحي باللغة العبرية"، حسبما جاء على الصفحة.

خلال زيارة سعادة الدكتور/ يوفال شتاينتس – وزير الطاقة الإسرائيلي، لحضور منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة لقد سمحت الفرصة... Posted by ‎إسرائيل في مصر‎ on Wednesday, January 16, 2019

يشار إلى أن وزراء الطاقة في 7 دول، شملت مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن، قد أعلنوا إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (‏EMGF‏)، ‏بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ ‏القانون الدولي، وفقا لبيان وزارة البترول المصرية.

وأوضح البيان، أن المنظمة المزمع إنشاؤها، ستدعم جهود الدول الأعضاء في الاستفادة من احتياطياتهم من الغاز، واستخدام البنية التحتية، وبناء بنية ‏جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.‏