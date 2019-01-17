موكب الأمم المتحدة في الحديدة تحت النار.. CNN ترصد التطورات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث مسؤول إماراتي لـCNN، الخميس، عن تطورات الهجوم الذي وقع أثناء مرور قافلة أممية في مدينة الحديدة اليمنية.

وقال المسؤول الإماراتي إن موكب رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال باتريك كاميرت كان تحت نيران الرشاشات في الحديدة باليمن، لافتا إلى أن ثلاث طلقات اخترقت واحدة من عربات القافلة.

الأمم المتحدة تعلن سلامة فريقها في الحديدة اليمنية بعد حادث إطلاق نار

وأضاف أن كاميرت لم يكن في السيارة، فيما قال وزير الإعلام في حكومة اليمن المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية معمر الإرياني لشبكة CNN إن الطلقات أطلقت في الهواء أثناء مرور القافلة عبر الحديدة.

وتقود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحالفًا عربيًا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد المتمردين الحوثيين.

بالإجماع.. مجلس الأمن ينشئ بعثة أممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن

وأطلقت النيران في الهواء بينما كانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في اليمن تسير في مدينة الحديدة، وفقا لحديث وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معتبرا الحادث "تطورا خطيرا في جهود الحوثي المستمرة لإخراج عملية السلام عن مسارها".

بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لشبكة CNN إن كاميرت، رئيس البعثة وبقية أعضاء الفريق "آمنون" في أعقاب الحادث.

على صعيد متصل، قال المتمردون الحوثيون في اليمن إن "المرتزقة" أطلقوا الذخيرة الحية على موكب الأمم المتحدة في الحديدة، الخميس، وهم كانوا في طريقهم للقاء مع فريق الحكومة كجزء من المفاوضات الجارية.

المبعوث الأممي لليمن: التزام الحكومة والحوثيين بوقف إطلاق النار في الحديدة إلى حد كبير

وقال المتمردون في بيان صادر عن وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "نحن نحمل الطرف الآخر المسؤولية عن هذا الهجوم". ودعوا فريق الأمم المتحدة لتوضيح ما حدث.

وادعى البيان أن إطلاق النار "استمر لمدة ساعتين وأصيب أعضاء في فريق الأمم المتحدة وسائق مستقل"، حسب رواية الحوثيين.