أبوالغيط: الموقف من عودة سوريا للجامعة العربية لم ينضج بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الجمعة، أن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية "لم ينضج بعد"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في ختام الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية في لبنان.

وقال أبوالغيط إن "جامعة الدول العربية هي مُحصلة لكل الرؤى العربية، وإذا اختلفت الدول العربية فيما بينها في شأن قضية ما، فإن هذا الأمر يسمى عدم التوافق، والجامعة العربية لا تتخذ مواقفها إلا من خلال النقاشات".

وأضاف أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية "لم ينضج بعد" وأن المحصلة في هذا الشأن حتى الآن أن الأمر غير متفق عليه عربيا.

من جانبه، أكد جبران باسيل أن لبنان طرح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقال إن "هذا يحتاج إلى آليات وصيغ وهذا لا يقرره بلد واحد، ولا يمكن ترك هذا الموضوع حتى لا تكون هناك فجوة في العالم العربي".

وكان باسيل دعا، في كلمته خلال الاجتماعات التحضيرية، الدول العربية إلى "احتضان" سوريا ولبنان. وقال إن "سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا، قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب".