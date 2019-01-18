جبران باسيل يدعو العرب إلى "احتضان" سوريا ولبنان لوقف "الخسارة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، الدول العربية إلى "احتضان" سوريا ولبنان، وذلك في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب على هامش القمة الاقتصادية التي تستضيفها بيروت.

ومع ضعف تمثيل عدد من الدول العربية في القمة، قال باسيل: "الشكر لكلّ دولة حضرت على أي مستوى كان، بالرغم من الظروف السيئة المحيطة بمنطقتنا وببلدنا، ونحن مسؤولون عن جزء منها، والأسف منا لأي دولة لم تحضر"، مضيفا: "لأننا كعرب لا نعرف أن نحافظ على بعضنا بل نحترف إبعاد بعضنا وإضعاف أنفسنا بخسارة بعضنا. الشكر لكم جميعاً لأنكم هنا ما زلتم تؤمنون بلبنان وبالجامعة العربية بالرغم من الفشل الذي يصيبنا".

واعتبر باسيل أن سوريا هي "الفجوة الاكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها". وقال: "سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا، قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الارهاب، دون أن ننتظر إذناً أو سماحاً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمر خارجي وبإعادتها بإذن خارجي"، وفقا لما نقبته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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كما دعا باسيل العرب إلى احتضان لبنان، قائلا إن "لبنان مهما أخفق أو أخطأ يبقى البلد الصغير الكبير، أخاً صغيراً ورسالة كبيرة لكم. احتضنوه ولا تتركوه فهو لم يطعن يوماً أحداً ولم يعتد على أي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمّراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّعكم... لا تخسروه كي لا تخسروا عروبتكم وجامعتكم".