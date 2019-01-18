دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، إن بلاده تدين استهداف الموكب التابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة اليمنية.

موكب الأمم المتحدة في الحديدة تحت النار.. CNN ترصد التطورات

وفي حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة، كتب الأمير خالد بن سلمان: "المملكة العربية السعودية تدين بشدة استهداف أفراد الأمم المتحدة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، الذين انتهكوا التزاماتهم الموقعة في ستكهولم واستمروا في انتهاك القانون الدولي وتصعيد عدوانهم على الشعب اليمني".

يشار إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وأعضاء فريقه "سالمون" في الحديدة بعد وقوع حادثة إطلاق نار.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي ذكر المتحدث ستيفان دوجاريك أن كاميرت كان في اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق، وعند مغادرته مع فريقه تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة، لإطلاق نيران أسلحة صغيرة، حسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأضاف أن الفريق عاد إلى قاعدته بدون وقوع أي حوادث أخرى. وأشار دوجاريك إلى عدم تلقي معلومات عن مصدر إطلاق النار. فيما كرر كاميرت مناشدته الالتزام بالهدوء وتعزيز وقف إطلاق النار من كل الأطراف من أجل مصلحة جميع اليمنيين.