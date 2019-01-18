البنتاغون يكشف هويات 3 من أصل 4 أمريكيين قتلوا بتفجير منبج بسوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" هويات ثلاثة من الأمريكيين الأربعة الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدفهم بمدينة منبج السورية، الأربعاء.

00:54 مقتل جنود أمريكيين في تفجير منبج.. شاهد لحظة وقوعه

وأوضح البيان أن القتلى هم، القائد العسكري (Army chief) جوناثان فارمر، البالغ من العمر 37 عاما من الكتيبة الثالثة لمجموعة القوات الخاصة الخامسة المحمولة جوا، والقائد البحري (Navy chief) شانون كينت، البالغ من العمر 35 عاما والمتخصص بفك التشفير من المجموعة 66 بميريلاند.

وأضاف البيان أن الشخص الثالث يدعى سكوت ويرتز، وهو متعاقد مدني مع وزارة الدفاع وانضم للقوات المتواجدة في سوريا كمتخصص في دعم العمليات وممثلا عن وكالة الاستخبارات الدفاعية، في حين لم تكشف الوزارة عن هوية الشخص الرابع.

ويذكر ان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" تبنى الهجوم الذي نفذ عبر عبوة ناسفة حملها انتحاري، وذلك في بيان منسوب نشرته وكالة أعماق التي تعتبر الذراع الإعلامية للتنظيم.