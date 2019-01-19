غراهام من تركيا: انسحاب أمريكا من سوريا يجب أن يخدم 3 أهداف

الجبير لـCNN: هذه هي المفاجأة في الصفحات السرية من تقرير 11 سبتمبر.. وغراهام استمر في التضليل 13 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا يجب أن يخدم ثلاثة أهداف تتمثل بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" ومنع انتصار إيران وحماية تركيا.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها غراهام من أنقرة، حيث أضاف وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "قلت لترامب إذا انسحبنا ولم نفعل ذلك بشكل صحيح، سنكون افتعلنا كابوسًا لتركيا.. أوباما أحدث كابوسًا لتركيا عبر تسليح ي ب ك، ينبغي على ترامب أن يكون حذرًا في الانسحاب، وألا يترك هذه المشكلة في أحضان تركيا".

وتابع قائلا: "في هذه الحالة ستكون تركيا مضطرة لتطهير العناصر الإرهابية المسلحة في سوريا. وبعض هذه العناصر من الجماعات التي نسلحها نحن".

وحول انشاء مناطق عازلة في الشمال السوري، قال غراهام: "القيام بذلك بشكل صحيح أمر مهم.. إنجاح خارطة طريق منبج في الوقت الراهن، هو الشيء الأهم. آمل أن ينسحب ترامب تدريجيا من سوريا بعد القضاء على داعش، ويطبق خارطة طريق منبج كإجراء لتعزيز الأمن، وبذلك يتم تطهير منبج من عناصر ي ب ك، وتسليم المنطقة لأهلها عبر التعاون مع تركيا. إن لم نفعل ذلك فإن انسحابنا يشكل مصاعب كبيرة لتركيا".