غراهام لترامب بعد هجوم منبج: أثرت حماسة داعش بالانسحاب من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا أثار حماس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" لافتا إلى أن ذلك أدى إلى هجوم منبج الذي راح ضحيته أربع أمريكيين.

جاء ذلك في جلسة، الأربعاء، حيث قال غراهام: ""الهجوم كان في مطعم واعتقد أنه ذات المطعم الذي زرته ويجتمع فيه العرب والأكراد وغيرهم في منبج بسوريا، وللأسف هناك مستشارون أمريكيون قتلوا فيه على يد داعش، ما يثير قلقي هو أن تصريحات ترامب (بالانسحاب من سوريا) أدت إلى إثارة الحماسة في العدو الذي نقاتله.."

وتابع قائلا: "ما تقوم به (ترامب) يجعل جماعات نحاول مساعدتها تتساءل، وفي الوقت الذي تزداد فيه شجاعتهم (داعش) فإن الشكوك التي تنوب الأشخاص الذين نحاول مساعدتهم ستزداد، رأيت هذا في العراق ورأيته الآن في سوريا".

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وأضاف: "كل أمريكي يريد أن تعود القوات إلى البلاد، ولكن أعتقد أننا جميعا نريد أن يعودوا ونحن متأكدون بأننا في أمان، ولا أعلم كيف سنكون بأمان في الوقت الذي لا يتمكن فيه أشخاص هناك من الجلوس والحديث مع بعضهم.."