الأمين العام للأمم المتحدة: لا أستطيع فتح تحقيق في مقتل خاشقجي دون طلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، أنه لا يستطيع فتح تحقيق، من تلقاء نفسه، في مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان يخطط لإطلاق أي تحقيق أممي بشأن خاشقجي، قال غوتيريس في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة: "ليس لدي الحق في فتح تحقيق، هناك التباس كبير بين ما يمكن للأمين العام أن يفعله وما لا يستطيع أن يفعله".

وأضاف غوتيريس: "الأمين العام لا يمكنه إطلاق تحقيق جنائي. أستطيع القيام بذلك بطلب من مجلس الأمن إذا وجد أنه يوجد تهديد للأمن، وفي بعض الحالات الأخرى بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابع غوتيريس بالقول: "أنا لست الشخص الصحيح لفتح تحقيق جنائي، ولم يُقدم لي أي طلب رسمي لفتح تحقيق من أي دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تركيا تعمل مع دول أخرى، لم يحددها، من أجل نقل قضية مقتل خاشقجي إلى الأمم المتحدة.

كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى مشاركة خبراء دوليين في تحقيقات مقتل خاشقجي، مؤكدة على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة ومحايدة.