ظريف يستخدم "تحدي الـ10 سنوات" للسخرية من جون بولتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استخدم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، مساء الجمعة، "تحدي العشر سنوات" للسخرية من تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس، دونالد ترامب، والفرق بين تصريحات أدلى بها قبل عشر سنوات مقابل تصريحات صدرت مؤخرا.

وقارن ظريف في تغريدته بين تصريح لبولتون نقلته صحيفة واشنطن بوست حول ضرب إيران في العام 2009 وبين تصريح جديد لمستشار الأمن القومي حول خطط لضرب إيران العام 2019.

وعلق ظريف على تصريحي بولتون، قائلا: "نفس الهراء، نفس التنمر، نفس الأوهام".

ويذكر أن تحدي الـ10 سنوات هو عبارة عن القيام بنشر صورتين شخصيتين الفرق بينهما 10 سنوات، لتظهر الصورتان كيف أثر الزمن على تغير الشكل. ورغم عدم وضوح كيف بدأ التحدي، فإن العديد من المشاهير ونجوم الفن والرياضة عالميا وعربيا شاركوا بدورهم في هذا التحدي، وبعضهم شارك بطريقة كوميدية.