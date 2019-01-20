بمقابلة مع CNN.. كيري يهاجم بومبيو وخطابه في مصر.. ويوضح "لحظة الخزي"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هاجم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، وزير الخارجية الحالي، مايك بومبيو وتصريحات الأخير التي تحدث فيها عن "انتهاء عمر الخزي الأمريكي الذاتي"، بكلمة من العاصمة المصرية، القاهرة.

00:49 كيري لـCNN: أصدقاؤنا أكثر أماناً إذا بقينا في الاتفاق النووي مع إيران

وقال كيري في مقابلة مع الزميل ديفيد اكسلرود لـCNN: "عندما يذعن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لرئيس روسيا، ويقول إنه يصدق بوتين وليس وكالات استخباراته فيما يتعلق بما حصل بأمريكا، فهذه لحظة خزي".

وأضاف: "اعتقد أن علينا انتظار نتائج التحقيقات وما سيقوله روبيرت مولر، التحقيقات الجارية حالية مهمة للغاية، واعتقد أن الشعب الأمريكي يحتاج لأن يهضم كل ما يجري ومن ثم علينا الاستماع لما سيقوله الأمريكيون".

وكان بومبيو قال في الكلمة التي أدلى بها في مصر: "وها نحن هنا اليوم، فما الذي تعلمناه من كل هذا؟ تعلمنا أنه عندما تتراجع أمريكا غالباً ما تتقدّم الفوضى؛ عندما نهمل أصدقاءنا، ينمو الاستياء؛ وعندما نعقد شراكات مع الأعداء، يتقدمون.. ولكن ثمّة أخبار جيدة. الخبر السار هو التالي: لقد انتهى عمر الخزي الأمريكي الذاتي، وكذلك انتهى عهد السياسات التي أنتجت الكثير من المعاناة التي لم يكن لها من مبرر. والآن تأتي البداية الجديدة الحقيقية".