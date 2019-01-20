نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قطر، مساء السبت، أن أميرها الشيخ تميم بن حمد سيترأس الوفد المشارك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستضيفها العاصمة اللبنانية، بيروت، الأحد.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن حضور الشيخ تميم بن حمد جاء بدعوة من الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون.

وأثارت هذه الأنباء تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكهنات بأن هذه الخطوة تحمل العديد من الرسائل وتأتي في توقيت حساس بلبنان خاصة والمنطقة بشكل عام، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والردود الواردة على هذا الموضوع: