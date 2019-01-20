نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

آلاف الأكراد يتظاهرون في عفرين ضد تركيا

عفرين بين الأكراد والأتراك.. ما هو مصير الحدود التركية السورية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن استنكار أنقرة مما جاء في مقال بصحيفة واشنطن بوست كتبه بريت ماكغورك، مبعوث الولايات المتحدة السابق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

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وقال قالن في تغريدات ترجمتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تحليلكم خاطئ، والاتهامات التي وجهتموها ضد تركيا هراء بمعنى الكلمة، وما هي إلا بروباغندا جديدة تقومون بها لصالح PKK (حزب العمال الكردستاني)".

وتابع المتحدث الرئاسي التركي قائلا: "تركيا أنقذت مئات الآلاف من العرب والأكراد والسريان وغيرهم من السوريين.. تريدون منح حياة جديدة لـ PKK، وهذا لن يحدث".

وهاجم ماكغورك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قرار الانسحاب من سوريا بعد "مكالمة هاتفية أجراها مع أردوغان" على حد تعبيره، وأن ترامب وثق بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وأن الأخير سيقاتل داعش وليس الأكراد على بعد مئات الأميال داخل الأراضي السورية دون دعم أمريكي.