واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت القيادة الأفريقية بالجيش الأمريكي (القيادة التي تعنى بالعمليات العسكرية الأمريكية في القارة الأفريقية) عن استهداف حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية بغارة، لافتة إلى أن ذلك جاء كرد على الهجوم الذي تبنته الحركة ضد القوات الصومالية في الـ19 من الشهر الجاري.

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وأضحت القيادة الافريقية إلى أنها لا تزال تقييم نتائج الضربة وأن المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 52 عنصرا بالحركة الموالية لتنظيم القاعدة، وأنه لا يوجد ضحايا بين صفوف المدنيين.

وكانت حركة الشباب قد تبنت في وقت سابق الهجوم الإرهابي في العاصمة الكينية، نيروبي، في الـ15 من الشهر الجاري، عندما اقتحم مسلحون مجمعا فندقيا الأمر الذي أدى إلى مقتل 21 شخصا.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" تقدر عدد عناصر حركة الشباب المجاهدين بين 3000 و7000 عنصر، وما بين 70 إلى 250 عنصرا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، في الصومال حتى شهر أغسطس/ اب 2018.