إسرائيل تعلن شن غارات على أهداف إيرانية في سوريا.. ودمشق: تصدينا لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، عن شن غارات جوية مجددا على الأراضي السورية استهدفت "مواقع عسكرية إيرانية" وبطاريات دفاع جوي سورية، بينما أعلن النظام السوري التصدي للغارات الإسرائيلية ومنعها من تحقيق أهدافها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "مقاتلات حربية شنت غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وضد بطاريات دفاع جوي سورية، ردا على إطلاق صاروخ أرض أرض من قبل قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية، مستهدفةً منطقة شمال هضبة الجولان، حيث تم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة القبة الحديدية".

وأضاف أدرعي أن "من بين أهداف فيلق القدس المستهدفة، مواقع تخزين وسائل قتالية وفِي مقدمتها موقع داخل مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى موقع استخبارات إيراني ومعسكر تدريب إيراني"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل بشكل قوي وصارم ضد التموضع الإيراني في سوريا".

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في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي قام بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة، وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها".

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن فوق بحيرة طبريا واستخدم مختلف أنواع الأسلحة لديه وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية".