روسيا تعلن مقتل وإصابة 10 جنود سوريين إثر الغارات الإسرائيلية

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلن المركز الروسي لإدارة الدفاع، الإثنين، مقتل أن 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، إثر القصف الإسرائيلي على سوريا، ووقوع أضرار جزئية في البنية التحتية لمطار دمشق الدولي.

وذكر المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه: "في 21 يناير/كانون الثاني 2019، وفي الفترة من الساعة 02:11 وحتى الساعة 02:56، وجّه سلاح الجو الإسرائيلي 3 ضربات على الأراضي السورية من اتجاهات الغرب وجنوب الغرب والجنوب".

وأضاف البيان أن "سلاح الدفاع الجوي السوري دمر أكثر من 30 صاروخا من الصواريخ المجنحة والقنابل الموجهة خلال تصديه للغارات الإسرائيلية. ولقي 4 جنود مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح. وتضررت البنية التحتية لمطار دمشق الدولي جزئيا إثر الضربة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

قد يهمك/ إسرائيل تعلن شن غارات على أهداف إيرانية في سوريا.. ودمشق: تصدينا لها

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن "مقاتلات حربية شنت غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وضد بطاريات دفاع جوي سورية، ردا على إطلاق صاروخ أرض أرض من قبل قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية، مستهدفةً منطقة شمال هضبة الجولان، حيث تم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة القبة الحديدية".

وأضاف أدرعي أن "من بين أهداف فيلق القدس المستهدفة، مواقع تخزين وسائل قتالية وفِي مقدمتها موقع داخل مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى موقع استخبارات إيراني ومعسكر تدريب إيراني"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل بشكل قوي وصارم ضد التموضع الإيراني في سوريا".

بينما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي قام بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة، وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها".

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن فوق بحيرة طبريا واستخدم مختلف أنواع الأسلحة لديه وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية".