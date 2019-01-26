دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يُجري الرئيس السوداني عمر البشير زيارة إلى مصر، الأحد، يلتقي خلالها بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في ظل الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ أكثر من شهر من أجل إسقاط حكمه.

فبعد أن زار قطر، الأسبوع الماضي، كأول دولة يزورها بعد اندلاع الاحتجاجات في بلاده، يشد البشير رحاله إلى مصر للقاء السيسي وبحث "العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك" وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وتأتي زيارة البشير إلى مصر بعد يوم من وصول وفد وزاري سعودي إلى السودان، بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل عدد من السودانيين، منذ أكثر من شهر، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى مطالبة بإسقاط حكم البشير للبلاد.