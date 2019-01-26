بعد أن أثارت ضجة كبيرة.. تدخل وزاري مصري بقضية "طفل البلكونة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت وزيرة التضامن المصرية، غادة والي، بتوفير إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للطفل الذي عرضته والدته للقفز إلى "بلكونة" منزله من النافذة لأنه نسي المفتاح داخل الشقة، وعُرف بـ"طفل البلكونة".

وأعطت والي توجيهات بإعادة تأهيل الطفل نفسيا واجتماعيا بعد الصدمة التي تلقاها بسبب والدته، ووجهت بعرضه على دار متخصص يتبع لوزارتها.

وطلبت الوزيرة المصرية التأكد من سلامة الأم النفسية والحالة الاجتماعية للعائلة، لضمان عدم تكرار موقف كهذا وحماية أفراد العائلة.

بدوره كان قد قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغا للنائب العام بحق الأم، ووجه شكره للوزيرة بسبب تدخلها السريع في هذه الحادثة، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

يذكر أيضا أن فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، لأم تعرض حياة ابنها للخطر بإجباره على القفز إلى بلكونة منزله بعد أ، خرج من المنزل ونسي المفتاح بالداخل والباب مقفل.