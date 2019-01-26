دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، عن شكره للجماهير العُمانية التي ساندت وشجعت المنتخب القطري " رغم تجريم التعاطف مع قطر".

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " شكرا للأشقاء من عمان على تشجيع منتخبهم القطري ’رغم تجريم التعاطف مع قطر‘"، مضيفا في تغريدة منفصلة: " ليس على أرضه.. ودون جمهوره.. ولكن يفوز بالعزيمة والإرادة.. المنتخب القطري يرفع الرأس".

وفي السياق ذاته، نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مقطع فيديو يظهر جانبا من تشجيع الجماهير العُمانية لقطر، معلقا في تغريدة: "تعاطف أشقائنا العمانيين مع العنابي في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية موقف لن ينساه أهل قطر .. شكراً على هذا الموقف الذي يعتبره بعض دعاة التسامح جريمة".

ويذكر أن المنتخب القطري تمكن من إلحاق الهزيمة بنظيره الكوري الجنوبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، ليبلغ الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.