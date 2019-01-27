لوحة خلف حسن نصرالله بـ"حوار العام" تثير التكهنات حول ما تعنيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ظهور لوحة خلف الأمين العام لحسن نصرالله خلال المقابلة التي أجراها مع قناة الميادين والتي روجت لها الأخيرة بأنها "حوار العام" تكهنات العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول معناها وإن كان لها أي دلالات.

اللوحة كتب عليها "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ" وهي الآية رقم 46 من سورة الحجر، سبقها آيات بالقرآن تتحدث عن الجنة وما فيها من نعم.

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وذهب بعض المغردون للتكهن إن لهذه اللوحة وهذه الآية بالذات دلالات حول "سهولة الدخول إلى إسرائيل" مستندين إلى عدد الانفاق التابعة لحزب الله والتي كشفتها السلطات الإسرائيلية ودمرتها مؤخرا في عملية أطلقت عليها اسم "درع الشمال".

ويذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رد على نصرالله في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " نصرالله لن يحكيلكو عن الأنفاق الهجومية والفضيحة والضربة التي مني بها تنظيمه بعد كشف سلاحه السري سيحول الحديث إلى الغموض البناء كما يدعي ولكن الحقيقة أن أصداء المفاجأة لا تزال قائمة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تناولت التكهنات الدائرة حول ما كتب على هذه اللوحة: