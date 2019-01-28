البحرين: محكمة التمييز تؤيد حكما بالسجن المؤبد لعلي سلمان

نشر الاثنين ، 28 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت محكمة التمييز في البحرين الطعن المقدم من القيادي الشيعي المعارض علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، الصادر من محكمة الاستئناف العليا.

وكانت محكمة الاستئناف قد أسقطت حكم البراءة بحق سلمان، وأصدرت بحقه وبحق شخصين آخرين حكما بالسجن المؤبد.

ووجهت المحكمة إلى سلمان تهما بـ"التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد."

كما وجهت المحكمة للقيادي الشيعي تهما بـ " وتسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها،" وفقا ملا ذكرته وكالة أنباء البحرين.

وقد انعقدت جلسة محكمة التمييز علنية، ومثل فيها سلمان ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم برفض الطعن فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم برفض الطعن.