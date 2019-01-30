دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لقي أكثر 12 شخصا مصرعهم في المملكة العربية السعودية بسبب السيول التي ضربت عددا من المحافظات والمدن السعودية.

وقال المركز الإعلامي للدفاع المدني السعودي إن 12 شخصا توفوا نتيجة السيول الجارفة التي ضربت مناطق متفرق بالمملكة، وكان 10 منهم من محافظة تبوك وشخص من المدينة المنورة.

وأكد الدفاع المدني السعودي أنه أنقذ 271 شخصا خلال اليوم الماضي، كانت غالبيتهم (140 شخصا) في منطقة الجوف، كما أعلن عن وفاة شخص في وادي عيرين و3 آخرين في نجران.

يذكر أن سيولا جارفة تضرب المملكة منذ الثلاثاء، وأهاب المركز الإعلامي للدفاع المدني بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في أماكن جريان السيول.