نشر الأربعاء ، 30 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أيد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي (مجلس النواب) إجراءات خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وأكد أن ذلك يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة، عيسى الكندري إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، بتجميد مقعد النائبين "سليم"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وأضاف الكندري قائلا إن المجلس صوت لصالح الإجراء، بـ40 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا رافضا، وأشار إلى أن القرار "يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية"، وفقا لكونا.

وصدر أمر قضائي عن محكمة الاستئناف الكويتية بحبس الطبطبائي لمدة 7 سنوات مع الشغل والإنفاذ بسبب "مواقعة" طليقته، وفقا لوسائل إعلام كويتية، وقد نشر تغريدة دافع فيها عن نفسه وأكد براءته من التهم المنسوبة له.