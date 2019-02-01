خارجية إيران تعلّق على تشكيل حكومة لبنان الجديدة وتعتبرها "مؤشرا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رحّب بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد انتظار دام 9 أشهر، مؤكدا على استمرار دعم بلاده للبنان.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهنئ الحكومة والشعب اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان والتي جاءت كحصيلة للتناغم والتفاهم بین جمیع الطوائف والمكونات اللبنانیة".

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وتابع المتحدث الإيراني قائلا: "النجاح الراهن لا یقتصر على تشكیل الحكومة بل ان هذه الخطوة مؤشر لإرادة شعب وقادته لرسم مستقبلهم في إطار الاستقلال مترافقا مع الوحدة والتوافق والتناغم، بعیدا عن اي املاءات وضغوط خارجیة".

وأكد قاسمي على "استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمن واستقرار لبنان"، معربا عن امله بأن "یؤدي تشكیل الحكومة اللبنانیة لبدء مرحلة جدیدة في لبنان وتعزیز التقارب بین جمیع تیاراته السیاسیة وتوفیر الارضیة لتحقیق المزید من التنمیة والازدهار في هذا البلد".