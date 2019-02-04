حكيم العريبي في محكمة تايلاندية: لا ترسلوني إلى البحرين

بانكوك، تايلاند (CNN)-- قضت محكمة تايلاندية، الإثنين، بتمديد احتجاز اللاعب البحريني حكيم العريبي لمدة شهرين على ذمة القضية، لمنح محاميه الفرصة لتقديم الطعن على طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات البحرينية.

وتسلمت تايلاند طلبا من البحرين لتسليمها العريبي، الأسبوع الماضي. وألقت الشرطة التايلاندية القبض على العريبي، الذي حصل على حق اللجوء في أستراليا وكان في زيارة إلى تايلاند، بعد أن تقدمت البحرين بطلب إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقاله وتسليمه.

وقال العريبي في المحكمة: "لا ترسلوني إلى البحرين"، مدعيا أنه تعرض للسجن والتعذيب هناك ولا يريد التعرض لذلك مجددا.

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في غضون ذلك، أصدرت وزارة خارجية البحرين، مساء الأحد، بيانا قالت إنه لتقديم مزيد من التوضيحات فيما يخص قضية حكيم العريبي.

وذكر البيان أنه صدرت مذكرة قبض دولية في حق العريبي "نظراً لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته، وقد أفرج عنه بكفالة وقبل جلسة محاكمته منح أيضاً تصريحًا خاصًا في ديسمبر 2013 للسفر للمشاركة في بطولة كرة قدم بدولة قطر والتي من خلالها غادر سراً إلى إيران، علاوة على انتهاكه لشروط الكفالة، استغل العريبي الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي".

وأضاف البيان أن "العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في البحرين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب".

وأشار البيان إلى أنه "في 6 يناير 2014، أُدين العريبي بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون العقوبات في البحرين. كما أنه لم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفي التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة وذلك بعد أن تورط مع آخرين في هجوم حريق متعمد والتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات".

وأضاف البيان أن "العريبي يملك الحق في استئناف حكم المحكمة وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف في البحرين، مثلما قام به المتورطون الآخرون في هذه القضية".