دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الدبلوماسي الإماراتي، عمر غباش، إن الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان، فرانسيس، إلى الإمارات والتي تعتبر الأولى للبابا إلى شبه الجزيرة العربية قد تساعد على رأب الصدع بين السنة والشيعة في الإسلام.

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وحول توجيه البعض اتهامات بأن الإمارات "تروج نفسها على أنها دولة تسامح" إلا أنها منخرطة بصراعات، رد غباش في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN: "ليس بدافع عدم التسامح نحن ننخرط في هذه الحروب، وضعنا في الموقف مع التدخل الإيراني في اليمن، وجزء من المشكلة هو أننا قد نريد تسامحا أكبر داخل الديانة الإسلامية.."

وتابع قائلا: "بالتحديد بين المتشددين السنة والتشدد الذي نجده في مناطق مثل إيران والعراق، ولعل مما تعلمناه اليوم هو أننا إذا أمكننا قبول الغريب فلعل ذلك يمكننا من تعلم كيفية تحمل بعضنا البعض وربما بناء آلية لتهدئة بعض من سوء الفهم الحاصل".

ولفت غباش إلى "الشجاعة السياسية والدينية لكل من انخرط في هذا الحدث، من البابا إلى القيادة الإماراتية والإمام الأكبر للأزهر الذي يقود المجتمع السني بالعالم، هذه خطوة هائلة، من وجهة نظري هناك خط بين أحداث الـ11 من سبتمبر إلى اليوم وهذه قصة تتطور بصورة مذهلة بالنسبة لنا جميعا ممن عاش وأمل بأننا يمكننا الانخراط مع بعضنا البعض وبناء شرق أوسط وعالم أفضل لنا جميعا".