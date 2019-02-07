واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤول أمريكي أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" قرأت الرسالة الأخيرة التي وجهها أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بصورة مختلفة عما اعتبره البعض، رسالة روتينية، والتي دعا فيها إلى وحدة السنّة ضد "الشيعة وأمريكا وأعداء يتربصون بالأمة".

02:07 تعرف على زعيمي أخطر “مجموعتين إرهابيتين” بالعالم.. الظواهري والبغدادي

وأوضح المسؤول في تصريح لـCNN أن توقيت الفيديو له أثر أكثر عمقا بالنسبة للاستخبارات والمسؤولين العسكريين، لافتا إلى أن التقييم الأخير للـ"CIA" الصادر الأسبوع الماضي يظهر سعي زعماء التنظيم إلى "تقوية شبكة وهيكل القيادة العالمية".

وأضاف المسؤول: "قيادة التحكم والسيطرة بالتنظيم فعالة وقادرة على الاستجابة والرد"، لافتا إلى أن "التنظيم قادر توجيه بياناتهم بشكل متزامن ومتصل بالأحداث الحالية".

وبين المسؤولون أن تقييم الاستخبارات الأمريكية يعترف بأنه ورغم حقيقة أن أغلب الهجمات التي نفذها التنظيم والجماعات الموالية له كانت صغيرة نسبيا في حجمها ومحدودة في عدد قليل من المناطق إلا أن ذلك قابل إلى التغير.

الظواهري، دعا في رسالته السنّة إلى ما وصفه بـ"الوحدة" بوجه أعداء يتربصون بالأمة وفي مقدمتهم المسلمون الشيعة وأمريكا على حد تعبيره، قائلا في مقطع فيديو وفقا لما رصده موقع "سايت" المعني بالشؤون الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب: "المسلمون يواجهون أعداء من جهات عدة"، بما فيهم المسلمون الشيعة وأمريكا والروس والفرنسيون والصينيون.