نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وفقا لرسالة تحتوي على طلب رسمي مقدمة من الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس، دونالد ترامب، فإن اليوم، الجمعة، هو آخر يوم ليجيب ترامب إن كان ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مسؤول عن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

02:44 فيديو جديد قد يُظهر نقل جثة جمال خاشقجي

الطلب قدمته لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس بتاريخ الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ووفقا لقانون ماغنتسكي فإن على البليت الأبيض الإجابة على هذا الطلب في غضون 120 يوما.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق واستنادا على قانون ماغنيتسكي، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ويذكر أن قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".

03:51 حصري.. آخر كلمات جمال خاشقجي وتفاصيل التسجيل الصوتي لمقتله

على الصعيد الآخر أكدت المملكة العربية السعودية مرارا رفضها للاتهامات التي تزعم وجود صلة للأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي، حيث قالت المتحدثة السابقة باسم السفارة السعودية بواشنطن، فاطمة باعشن، في سلسلة تغريدات نشرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قائلة: "نلتزم بتصريحاتنا الأولية التي أفادت بأن ولي العهد يتواصل بشكل منتظم مع مختلف المسؤولين الكبار في الديوان الملكي حول مسائل مختلفة".

وأضافت: "ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع".