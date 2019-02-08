خديجة جنكيز: أعتقد أن الملك سلمان لديه ضمير لكشف قتلة خاشقجي

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعربت الباحثة التركية خديجة جنكيز، التي كانت مخطوبة للإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن أملها في أن يساند العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تركيا لكشف المسؤولين عن قتل خاشقجي.

وقالت خديجة جنكيز، في مؤتمر بمناسبة طرح كتابها الجديد عن جمال خاشقجي: "أعتقد أن الملك سلمان لديه ضمير وأنه سوف يساند الجهود التركية"، مضيفة أن "السلطات السعودية أقرت بمقتل خاشقجي بعد عدة أيام مما حدث له ولكنها لم تكن متعاونة في الإجراءات القانونية بعد ذلك".

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وتابعت خديجة جنكيز بالقول إنه "لا توجد عقوبات يمكنها أن تُعيد جمال الذي قُتل بلا رحمة. هدفنا الأساسي هو دفع المجتمع الدولي لتحديد المسؤولين عن قتله"، مؤكدة على ضرورة محاسبتهم وتحقيق العدالة من أجل خاشقجي.

كما دعت خديجة جنكيز الكونغرس الأمريكي بتشكيلته الجديدة، بعد انتخابات التجديد النصفي، إلى التعمق في البحث بقضية خاشقجي. وقالت إنها قد تدرس الاستجابة للدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها لزيارة البيت الأبيض العام الماضي "إذا اتخذ موقفا جديدا تجاه القضية".