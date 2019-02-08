الجبير يرفض التعليق على تقرير "نيويورك تايمز" عن ولي العهد وخاشقجي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الجمعة، التعليق على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لأحد مساعديه إنه "سيستخدم رصاصة" ضد الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إذا لم يعد للمملكة ويتوقف عن انتقاد الحكومة السعودية.

وقال الجبير، في لقاء مع صحفيين بالسفارة السعودية في واشنطن، إنه "لا أستطيع التعليق على تقارير معتمدة على مصادر مجهولة. لقد رأينا في الماضي أن الكثير مما يُطلق عليها تقارير معتمدة على مصادر استخباراتية لم يثبت صحتها".

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وأضاف الجبير، عن عملية قتل خاشقجي التي وقعت بالقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه "نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك. نعلم أنها كانت عملية مارقة. لقد اعترفنا بذلك. إنها عملية ارتكبها مسؤولون سعوديون تصرفوا خارج السلطة وخارج نطاق مسؤولياتهم، ولذلك جرى توجيه الاتهامات لهم واعتقالهم وتجري محاكمتهم".

وأقر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بأن الولايات المتحدة قد تكون جمعت معلومات من محادثات الأمير محمد بن سلمان، قائلا إن "هذا ما تفعله وكالات الاستخبارات".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير لها، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على التقارير الاستخباراتية، أن ولي العهد السعودي قال لأحد مساعديه، تركي الدخيل، في سبتمبر/ أيلول عام 2017، إنه قد يستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي. ولم يتسن لـCNN التحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل كما لم ترد الحكومة السعودية والدخيل على طلب CNN للتعليق على التقرير.