خلفان يتحدث عن "القصد" وراء "سفارة إسرائيل بالخليج" ويرد على تعليق "ساخر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن القصد وراء فتح وزارة الخارجية الإسرائيلية لصفحة إفتراضية على تويتر تحمل اسم "سفارة إسرائيل بالخليج" يقصد منه قياس ردود الأفعال بالخليج.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بتويتر، حيث قال: "فتح سفارة افتراضية لاسرائيل بدول الخليج العربي..ندرك ان القصد منه قياس لردود افعال اهل الخليج لوجود هذه السفارات...صدقوني ايها الاسرائيليون ..غير مرحب بكم إلا بأعطاء اخوتنا الفلسطينيين حقوقهم".

وتابع قائلا: " لا اهلا ولا مرحبا بالسفارات الاسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية...افتراضية غير مرضية"، حيث علق صاحب صفحة Emad Hadi على التغريدة ساخرا: "نحيطكم علما بأن حساب الفريق ضاحي مخترق وعليه يجري الآن استرداد الحساب"، ليرد عليه خلفان بتغريدة: " ههههههههههههه..انت المخترق".

وأردف خلفان في سلسلة من التغريدات: "اسرائيل اذا كانت تريد شرق اوسط جديد يعاملها معاملة الجار للجار عليها الا تلعب بالنار.. بإمكان اسرائيل ان تكون شريكا قويا في منظومة الشرق الاوسط لا شريكا متربصا به اذا اعطت الحقوق لأصحابها.. حين تملك اسرائيل روح التسامح الانساني وتعطي الانسان الفلسطيني حقوقه المشروعة يومها ستكون اسرائيل عضوا ايجابيا في الوسط الذي تعيش فيه".

وأضاف: "تتوسل اسرائيل قادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم...وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور اطفال فلسطين كيف سيكون الرد ...حتما لا نقبل بسفاراتكم وانتم على هذا الاسلوب الطاغوتي.. اسرائيل اذا كانت صادقة في التعايش السلمي الابدي فعليها ان تحترم جيرانها والفلسطيني اولى من غيره بخلق علاقة محترمه معه".