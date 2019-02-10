عبد العزيز بوتفليقة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، ترشحه للانتخابات الجزائرية المقبلة والمزمع إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل.

ففي رسالة وجهها بوتفليقة للشعب الجزائري، الأحد، أعلن الرئيس الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية خامسة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ووعد الرئيس الجزائري الحالي بالمبادرة بإنشاء: "ندوة وطنية شاملة تهدف لإعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، وأشار إلى إمكانية إجراء ما يسمى بـ"إثراء الدستور"، وفقا للوكالة.

وكان التحالف الرئاسي قد أعلن قبل أيام عن ترشيح بوتفليقة لانتخابات إبريل المقبلة، من أجل الفوز بولاية رئاسية خامسة، بعد أ بدأ ولايته الأولى في 27 إبريل/نيسان من عام 1999.