دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مستشاره، الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدستوري في الجزائر لمدة 8 سنوات قادمة، وذلك قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية تعيين بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري، خلفا لمراد مدلسي وفقا للوكالة التي نقلت هذا الخبر عن مصدر رسمي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعيين يأتي تماشيا مع المادة 183 من الدستور الجزائري والتي تنص على تخويل رئيس الجمهورية بتعيين رئيس أو نائب رئيس المجلس الدستوري، على أن يشغل هذا المنصب لفترة واحدة مدتها 8 سنوات.

ويأتي تعيين بلعيز في هذا المنصب قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، والتي أعلن بوتفليقة، في وقت سباق الأحد، ترشيح نفسه لخوضها، من أجل الفوز بولاية رئاسية خامسة.

يذكر أن إحدى صلاحيات المجلس الدستوري، مراقبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية وإعلان نتائجها ونتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر.