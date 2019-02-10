أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حصريا من قرية الباغوز الفوقاني، يطلعنا مراسلنا بن ويدمان على آخر تطورات المعركة من أجل استرجاع آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا.

يقول ويدمان إن صوت انفجارات هائلة كان مسموعا بوضوح عند الصباح في الجزء الغربي من القرية، وتصاعدت خيوط الدخان الأسود في السماء جراء ذلك، ومنذ ذلك الوقت، استمر القصف لكنه كان أقل كثافة.

لم يقف مقاتلو التنظيم صامتين أمام الهجوم على آخر معاقلهم، فقد رد داعش بالصواريخ، وأصابت صواريخه آلية لقوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 2 من القوات ذات الغالبية الكردية وإصابة آخرين.

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المهمة لن تكون على سهلة على ما يبدو على قوات التحالف والفصائل الكردية، وذلك لأن التنظيم قد حفر أنفاقا داخل القرية، بين بيت وآخر، ووصفت قوات سوريا الديمقراطية التعامل مع هذه الأنفاق بـ"التحدي الحقيقي".

يقول فريقنا هناك إنه رأى قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية تجري عمليات في المنطقة، إذ أُطلقت القذائف من موقع بريطاني في القرية، واستخدمت القوات الفرنسية المدفعية في استهداف التنظيم، ولم تشهد المعركة قتال شوارع بين الجانبين.

يقول ويدمان: "لا نعرف عدد المدنيين في القرية، لكننا تحدثنا لأحد السكان الفارين، وقال لنا إن هناك العديد من المدنيين في الداخل".

يتوقع قادة قوات سوريا الديمقراطية أن يواجهوا مقاومة أكثر شراسة من جانب التنظيم، الأحد، لكنهم نجحوا بالتقدم إلى عمق يبلغ 500 مترا داخل القرية التي تبلغ مساحتها 4 كيلومترات مربعة، وأكدت قوات سوريا الديمقراطية CNN إن هذه ستكون أصعب معاركها في سوريا على الإطلاق.